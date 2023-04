Kraven é para maiores de 18 e tem outro vilão do Homem-Aranha

Kraven, novo filme da Sony baseado nos quadrinhos da Marvel, faz parte do pacote do universo do estúdio envolvendo o Homem-Aranha. O filme será para maiores de 18 anos e terá outro vilão do Homem-Aranha: Rhino.

Durante a apresentação da Sony Pictures na CinemaCon, o primeiro trailer de Kraven foi lançado (somente para as pessoas no evento).

Continua depois da publicidade

No processo, a apresentação confirmou que Kraven, o Caçador, será classificado como R, ou seja, para maiores de 18 anos.

Esse é o primeiro filme da franquia a receber essa classificação indicativa.

O ScreenRant ainda falou um pouco sobre o trailer, dizendo: “O primeiro trailer de Kraven, o Caçador, chegará aos cinemas neste verão (no hemisfério norte). As imagens que acabaram de ser exibidas na CinemaCon indicaram Rhino no final e apresentam Aaron Taylor-Johnson, usando um colete, brutalmente eliminando MUITOS inimigos”.

Aaron Taylor-Johnson, que vive o personagem, chegou a afirmar recentemente que Kraven será o “caçador que tanto queremos”, confirmando o que os fãs aguardam.

Filme da Sony

Kraven, o Caçador é parte do mesmo universo compartilhado de Venom e Morbius. Esses projetos são derivados da franquia do Homem-Aranha, que é de propriedade da Sony.

JC Chandor é o diretor. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk escrevem o roteiro.

O elenco ainda conta com Levi Miller, e o astro de Gladiador e Thor 4, Russell Crowe.

Kraven, o Caçador chegará aos cinemas em 13 de janeiro de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.