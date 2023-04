Kraven: Russell Crowe diz que derivado de Homem-Aranha será mais sombrio que o esperado

Russell Crowe adiantou o que esperar de Kraven, o Caçador, novo filme derivado do universo de Homem-Aranha.

“Falei com JC Chandor, o diretor, e ele está muito animado com o que tem pela frente”, disse Crowe em entrevista ao CBR. “Muito animado com a forma como as pessoas vão receber o filme. Acho que posso falar isso … Uma das coisas que ele disse é que será um mundo inesperadamente sombrio”, revelou.

Continua depois da publicidade

Crowe interpreta no filme Nikolai Kravinoff, o pai do vilão do título, vivido por Aaron Taylor Johnson.

Kraven é um dos anti-heróis mais icônicos e notórios da Marvel, que encontrou Venom e Pantera Negra, entre muitos outros, além de ser um dos inimigos mais conhecidos e formidáveis do Homem-Aranha.

Detalhes sobre a trama do filme são escassos e também não foi divulgada uma data de lançamento.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.