Kristen Stewart defende seu filme após pessoas abandonarem exibição

Com David Cronenberg na direção e Kristen Stewart no elenco, Crimes do Futuro teve uma exibição no Festival de Cannes que teve um lado positivo e um lado negativo.

O lado positivo é que Crimes do Futuro foi aplaudido de pé por cerca de 6 minutos ao fim da exibição. O lado negativo é que algumas pessoas se sentiram tão desconfortáveis que simplesmente não conseguiram assistir até o final.

Sim, foram muitos os casos de pessoas que abandonaram a exibição quando Crimes do Futuro ainda nem estava perto de acabar.

Isso não é bem uma surpresa, já que David Cronenberg é um diretor conhecido por fazer o espectador se sentir inquieto e desconfortável.

Por outro lado, Kristen Stewart acredita que existe uma beleza em Crimes do Futuro que as pessoas deviam valorizar.

Em uma entrevista compartilhada pela NME, a atriz defendeu Crimes do Futuro, dizendo que o novo filme de David Cronenberg não é apenas sobre desconforto.

“É muito para digerir no início, eu acho. Mas, para mim, o filme é simplesmente lindo. Sim, estamos caminhando para a morte certa, com certeza, mas também existe uma delicadeza no filme.”

“Eu fiquei encantada, até mesmo nas partes que são sangrentas. Todo mundo está falando sobre como é intenso e como algumas pessoas abandonaram a exibição.”

“Mas, para mim, não é intenso. É muito bonito”, opinou Kristen Stewart sobre Crimes do Futuro, o novo filme de David Cronenberg.

Por enquanto, ainda não há uma data de lançamento para Crimes do Futuro no Brasil.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.