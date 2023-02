La La Land vai ganhar musical na Broadway

La La Land: Cantando Estações vai fazer a migração da tela para o palco. Uma adaptação do filme de Damien Chazelle será produzida para a Broadway.

O produtor Marc Platt, vencedor do Emmy e do Tony, confirmou a informação (via Deadline). As primeiras informações sobre a obra também foram divulgadas.

A direção do musical da Broadway de La La Land é de Bartlett Sher, baseado em um livro escrito pelo dramaturgo vencedor do Prêmio Pulitzer, Ayad Akhtar, e pelo três vezes vencedor do Prêmio Barrymore, Matthew Decker.

A adaptação para o palco contará com músicas do compositor do filme Justin Hurwitz e letras de Benj Pasek e Justin Paul.

Mais sobre o novo musical de La La Land

O filme, estrelado por Emma Stone e Ryan Gosling, segue uma aspirante a atriz e um músico de jazz enquanto perseguem seus sonhos em Los Angeles. O filme ganhou o Oscar de melhor diretor, atriz, design de produção, fotografia, trilha sonora original e canção original entre suas 14 indicações.

“Estou emocionado em me reunir com a Lionsgate e a incrível equipe por trás de La La Land para adaptar o filme para o palco da Broadway, o próximo capítulo emocionante em sua evolução”, disse Platt, que também produziu o filme.

“Reunimos uma equipe talentosa para criar um musical que encantará os milhões de fãs atuais de La La Land e apresentará a propriedade a um público totalmente novo”.

A adaptação planejada de La La Land para o palco da Broadway segue o lançamento de várias produções teatrais ao vivo baseadas em propriedades de cinema e televisão da Lionsgate, incluindo Dirty Dancing, Truque de Mestre e Nashville.

Ainda não há data de estreia para o novo musical de La La Land.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.