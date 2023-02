Ladrões: O intenso filme de ação que todo mundo está vendo na Netflix

Se você curte filmes de ação com tramas eletrizantes, personagens carismáticos e finais surpreendentes, não deixe de conferir Ladrões – um longa intenso que está fazendo o maior sucesso na Netflix. Lançado há mais de uma década, o filme tem Paul Walker (Velozes e Furiosos) no elenco principal.

Ladrões (Takers, no título original) chegou aos cinemas em 2010. O filme tem direção de John Luessenhop, conhecido por filmes como Lockdown e O Massacre da Serra Elétrica 3D: A Lenda Continua.

Em seu lançamento original, o filme falhou em conquistar a crítica especializada, com apenas 26% de aprovação no Rotten Tomatoes. Por outro lado, o longa garantiu uma sólida bilheteria de 70 milhões de dólares (com orçamento de 32 milhões).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Ladrões na Netflix; confira!

Conheça a história de Ladrões na Netflix

A trama do filme de ação Ladrões faz parte do subgênero “assalto à banco” – o mesmo de séries como Caleidoscópio e La Casa de Papel, da Netflix.

O longa, que estreou na plataforma no início de fevereiro, é atualmente o 5º filme mais assistido da Netflix, à frente de sucessos como Destemida e Certas Pessoas.

“Uma equipe de elite de ladrões de banco planeja um assalto ousado depois que um ex-parceiro os convence a roubar um carro blindado que pode ser seu maior golpe”, afirma a sinopse oficial de Ladrões na Netflix.

O filme foca no time de Gordon Jennings, um ladrão de banco que leva uma vida luxuosa após vários assaltos bem sucedidos.

Enquanto comemoram o sucesso da ação mais recente, a equipe desenvolve um plano surpreendente para roubar um carro blindado e cheio de dinheiro.

No entanto, esse ousado assalto coloca os ladrões em rota de colisão com mafiosos russos e um detetive disposto a tudo para prendê-los.

Elenco de Ladrões tem Paul Walker e Idris Elba

O elenco de Ladrões é liderado por Idris Elba como o talentoso Gordon Jennings. Você, provavelmente, conhece o ator por performances em filmes como Esquadrão Suicida, Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw e Vingança & Castigo.

Nos longas do MCU, o ator britânico também interpreta Heimdall. O personagem aparece, primordialmente, nos filmes de Thor.

Paul Walker, famoso por interpretar Brian O’Conner na franquia Velozes e Furiosos, vive John Rahway, o braço-direito de Gordon na equipe de assaltantes. O ator, vale lembrar, faleceu em

Matt Dillon, de filmes como Crash: No Limite e A Casa que Jack Construiu, vive o detetive Jack Welles, na cola dos criminosos.

A equipe de Gordon Jennings é completada por Eddie Hatcher, Delonte River e os irmãos Jake e Jesse Attica. Os personagens são interpretados, respectivamente, por Jay Hernandez (Perfeita é a Mãe), o rapper T.I., Michael Ealy (A Barbearia) e o cantor Chris Brown.

Ladrões também conta com Hayden Christensen (Star Wars), Zoe Saldana (Guardiões da Galáxia) e Marianne Jean-Baptiste (Blindspot) no elenco.

Você já pode assistir Ladrões na Netflix.

