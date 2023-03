Lady Gaga decide de última hora se apresentar no Oscar

É esperada uma aparição surpresa de Lady Gaga durante o Oscar, que será realizado neste domingo (12).

Antes havia sido divulgado que a atriz não comparecia a cerimônia por conta das filmagens de Coringa 2. Mas de acordo com fontes da Variety, em uma decisão de última hora, a atriz e cantora se apresentará na premiação.

Continua depois da publicidade

Lady Gaga vai se apresentar com sua “Hold My Hand”, da trilha de Top Gun: Maverick e indicada a Melhor Canção este ano.

Todas as outras canções indicadas, “Applause” (de Tell It like a Woman), “Lift Me Up” (Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, de Rihanna), “Naatu Naatu” (RRR) e “This Is a Life” (Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo), também serão performadas na cerimônia.

Lady Gaga já se apresentou duas vezes no Oscar; uma vez por conta da canção Til It Happens to You”, do documentário The Hunting Ground, e outra por “Shallow”, de Nasce Uma Estrela, que ganhou o Oscar em 2019. A cantora apareceu no Oscar do ano passado ajudando Liza Minelli a entregar o prêmio de Melhor Filme para CODA.

A 95ª edição do Oscar será apresentada por Jimmy Kimmel e realizada no dia 12 de março – veja a lista de indicados e dos esnobados.

No Brasil, a cerimônia será transmitida pelo canal pago TNT e pela HBO Max, a partir das 20h.

Este ano, o Oscar terá uma “equipe de crises” para evitar outro incidente como o infame tapa de Will Smith em Chris Rock – saiba mais.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.