Lady Gaga é revelada em imagem de Coringa 2 e os fãs estão surtando

A primeira imagem de Lady Gaga em Joker: Folie à Deux (Coringa 2), como a Arlequina, finalmente foi revelada e os fãs estão surtando.

O novo filme da DC, muito aguardado pelos fãs, está com a produção à todo vapor no começo deste ano.

Divulgada pela própria artista e por Todd Phillips nas redes sociais, a foto mostra Gaga com o rosto bem próximo ao de Joaquin Phoenix como Coringa. Pela marca de batom, eles acabaram de se beijar.

Nas redes, os fãs estão demonstrando toda a ansiedade pelo filme e já podemos ver que a artista vai levar muitos de seus fãs às salas de cinema.

Confira a imagem de Coringa 2 abaixo, junto de tuites de fãs de Lady Gaga.

Joaquin Phoenix retorna como Coringa

O filme deve continuar os eventos de Coringa, lançado em 2019, um tremendo sucesso da DC que faturou duas estatuetas no Oscar.

O título oficial do longa-metragem é Joker: Folie à Deux, que em tradução literal fica Coringa: Loucura a Dois.

Coringa 2 terá direção de Todd Phillips, que também comandou o primeiro filme. O elenco conta com Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland.

Os detalhes da história do filme estão sendo mantidos em segredos, no entanto, foi revelado que a história vai se passar no Hospital Arkham.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.