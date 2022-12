Lady Gaga em Guardiões da Galáxia 3? Diretor finalmente responde rumores

A Marvel revelou o primeiro trailer de Guardiões da Galáxia Vol. 3, novo filme da franquia estrelada por Chris Pratt. Após terem visto a prévia, os fãs do MCU já estão chorando por causa do longa.

James Gunn desmentiu os rumores de que Lady Gaga dublará Lylla em Guardiões da Galáxia 3. A terceira parte da franquia cósmica está a caminho e os fãs estão desesperados para saber o que acontecerá com seus personagens favoritos.

Continua depois da publicidade

O filme mostra a equipe enfrentando uma nova ameaça, mas também mostrará ao público o passado de Rocket Raccoon (Bradley Cooper). O trailer revelou um primeiro vislumbre da personagem de Lylla, uma lontra que é o principal interesse amoroso de Rocket.

A aparição da personagem no filme já era conhecida há muito tempo, mas era apenas uma questão de tempo até que a Marvel revelasse oficialmente sua importância para a narrativa geral do filme.

Os fãs há muito seguravam o boato de que a cantora Lady Gaga daria voz a Lylla seguindo o tempo dela e de Cooper juntos em Nasce Uma Estrela, mas não havia uma resposta clara na época.

Depois de repostar o trailer no Instagram, Gunn foi questionado diretamente na seção de comentários sobre quem seria a dubladora de Lylla no filme, com o usuário questionando se o nome da atriz “começa com Ga e termina com Ga”. Gunn respondeu rapidamente com um definitivo “Não”, aparentemente anulando o boato de uma vez por todas.

Mais sobre Guardiões da Galáxia 3

O longa-metragem marcará a despedida de James Gunn na Marvel, bem como será o último filme da trilogia da equipe.

“Ainda se recuperando da perda de Gamora, Peter Quill reúne sua equipe para defender o universo e um deles – uma missão que pode significar o fim dos Guardiões se não for bem-sucedida”, diz a sinopse.

Chris Pratt vai retornar ao papel de Senhor das Estrelas, enquanto Dave Bautista vive Drax. O elenco ainda conta com Will Poulter, Chukwudi Iwuji, entre outros.

Dado o tom comovente do trailer do terceiro filme, personagens importantes vão morrer, e muitos apostam no Senhor das Estrelas e Rocket.

No trailer, um Rocket já fraco parece se despedir dos amigos, dando a entender que é ele quem deve morrer, tendo uma morte bastante impactante.

O público no MCU ainda aposta em Drax, personagem de Dave Bautista, ator que possivelmente está se despedindo da Marvel. Nem mesmo Mantis escapa das teorias dos fãs.

Guardiões da Galáxia 3 chega aos cinemas em 5 de maio de 2023. Os dois filmes dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.