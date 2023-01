Lady Gaga indica que começou a filmar Coringa 2

A estrela da música e também atriz, Lady Gaga, indica que já começou a filmar a sequência de Coringa, Joker: Folie à Deux (Coringa 2).

O novo filme da DC, muito aguardado pelos fãs, aparentemente está com a produção à todo vapor no começo deste ano.

Gaga, que vai interpretar a Arlequina e estrelar ao lado de Joaquin Phoenix como Coringa, revelou uma foto no set de Coringa 2, agradecendo por ter sido indicada ao Oscar (via ComicBook).

“Muito obrigado à Academia por indicar minha música ‘Hold My Hand’ para um Oscar este ano! Escrever esta música para o filme Top Gun: Maverick foi uma experiência profunda e poderosa que nunca esquecerei. Muito grato pela magia da música e do cinema. Te amo meu co-escritor @bloodpop. Estou no set filmando agora, grande amor aos monstrinhos!”, escreveu ela.

Veja a imagem, abaixo.

Joaquin Phoenix retorna como Coringa

O filme deve continuar os eventos de Coringa, lançado em 2019, um tremendo sucesso da DC que faturou duas estatuetas no Oscar.

O título oficial do longa-metragem é Joker: Folie à Deux, que em tradução literal fica Coringa: Loucura a Dois.

Coringa 2 terá direção de Todd Phillips, que também comandou o primeiro filme. O elenco conta com Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland.

Os detalhes da história do filme estão sendo mantidos em segredos, no entanto, foi revelado que a história vai se passar no Hospital Arkham.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.