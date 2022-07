Lanterna Verde e membros da Liga da Justiça lutam em clipe de filme da DC

A DC revelou uma nova cena da próxima animação do Lanterna Verde, mostrando o herói lutando contra os vilões junto com membros da Liga da Justiça.

John Stewart vai ser o Lanterna Verde em Green Lantern: Beware My Power, filme animado que faz parte do Tomorrowverse (via ScreenRant).

O novo clipe destaca o herói junto do Arqueiro Verde, Mulher-Gavião e um envelhecido Adam Strange, para uma investigação silenciosa sobre a guerra Rann-Thanagar.

No entanto, a investigação foi comprometidas, e alguns adversários emboscam os heróis para tentar matá-los.

Veja a cena, abaixo.

John Stewart é o novo Lanterna Verde

O enredo acompanhará John Stewart aceitando o seu destino como Lanterna Verde enquanto se junta a um grupo com Arqueiro Verde, Mulher-Gavião e outros heróis da DC para lutar contra Sinestro, o líder da Tropa dos Lanternas Amarelos.

Stewart está substituindo Hal Jordan, que aparentemente, foi morto pelas mãos de Sinestro, seu ex-mentor.

Jeff Wamester dirige o filme, com roteiro escrito por John Semper e Ernie Altbacker.

Green Lantern: Beware My Power será lançado no dia 26 de julho.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.