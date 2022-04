Laura ficará com Massimo ou Nacho em 365 Dias 3? Já temos a resposta

365 Dias: Hoje oferece a Massimo um adversário à altura: o sedutor mafioso Nacho. Quem já conferiu o final chocante da continuação de 365 DNI quer saber: Laura ficará com Massimo ou Nacho no próximo longa? Felizmente, os livros de Blanka Lipinska já têm a resposta.

A franquia é protagonizada por Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone como o casal Laura e Massimo. O segundo filme também conta com o reforço de Simone Susinna como Nacho.

“Laura e Massimo estão de volta, mais intensos do que nunca. Mas a família de Massimo e um homem disposto a fazer de tudo para conquistar Laura complicam a vida do casal”, afirma a sinopse oficial de 365 Dias: Hoje.

O site EpicStream revelou tudo que os fãs de 365 DNI precisam saber sobre o destino de Laura, Massimo e Nacho – confira abaixo (e tome cuidado com os spoilers!).

Laura ficará com Massimo ou Nacho após 365 Dias: Hoje?

Os filmes de 365 Dias: Hoje são baseados na trilogia erótica 365 DNI, criada pela escritora polonesa Blanka Lipinska.

Com poucas modificações, os filmes da Netflix adaptam para as telas as tramas dos livros.

A Netflix já confirmou que 365 Dias 3 será baseado no livro “The Next 365 Days” (Os Próximos 365 Dias), o terceiro e último livro da trilogia.

Se 365 Dias 3 seguir à risca o enredo do terceiro livro, já é possível saber com quem Laura ficará no final.

No livro, o romance de Laura e Nacho ganha contornos mais sérios quando Massimo passa a sofrer com o vício em drogas.

Enquanto Laura e Nacho se apaixonam, Massimo vira “outra pessoa”. Em uma crise de ciúmes, o mafioso mata Prada, a nova cadelinha de Laura.

Para irritar Laura, Massimo comparece ao casamento de Olga e Domenico acompanhado por outra mulher.

Durante a trama, Massimo passa o tempo todo tentando virar Laura contra Nacho. A estratégia chega a funcionar, mas não por muito tempo.

Após retornar aos braços de Massimo, Laura percebe que Nacho é seu verdadeiro amor. Eventualmente, a protagonista consegue escapar e retornar para o mafioso.

Depois, Laura e Nacho se casam, e a protagonista termina a trilogia grávida.

Sendo assim, Laura deve ficar com Nacho – não com Massimo – no final de 365 Dias 3.

Esse é o final da trilogia de Blanka Lipinska, mas a Netflix ainda pode modificar o final. Graças à popularidade de Michele Morrone, a plataforma tem tudo para suavizar alguns dos aspectos mais problemáticos de Massimo.

365 DNI e 365 Dias: Hoje estão disponíveis na Netflix. 365 Dias 2 ainda não tem previsão de estreia na plataforma.