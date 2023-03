Laurence Fishburne, de Matrix, esquece que faz parte do MCU; veja

Laurence Fishburne, o eterno Morpheus de Matrix, aparentemente esqueceu que faz parte do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

O ator interpretou o Dr. Bill Foster em Homem-Formiga e a Vespa, de 2018. Em defesa de Fishburne, realmente trata-se de um filme esquecível.

Em entrevista ao podcast Phase Zero (via CBR), Fishburne reconheceu seu amor por super-heróis. “Eu sou um cara do MCU”, disse Fishburne. “Eu amo o Universo Cinematográfico Marvel. E por mais que eu adoraria estar nele, estou feliz sendo um fã e esperando o que quer que esteja por vir.”

Ele ainda disse que está muito ansioso por Capitão América: Nova Ordem Mundial, que terá Sam Wilson, vivido por Anthony Mackie, como o herói titular

Sam Wilson é o novo Capitão América

Filme do novo Capitão América

Capitão América 4 acompanhará os próximos passos de Sam Wilson como o novo Capitão América, após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal.

O personagem voltará a ser interpretado por Anthony Mackie. O elenco ainda conta com Tim Blake Nelson, Carl Lumbley, Danny Ramirez e Shira Haas.

Harrison Ford também foi escalado e interpretará o General Ross, substituindo William Hurt, que faleceu em 2022.

Julius Onah é o diretor, enquanto Malcolm Spellman cuida do roteiro.

Capitão América: Nova Ordem Mundial estreia no dia 3 de maio de 2024.

