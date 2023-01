Leonardo DiCaprio como o Coringa é a coisa mais bizarra que você vai ver hoje

Em uma longa trajetória nos cinemas, as produções da DC contrataram atores icônicos para o papel do Coringa, um dos vilões mais memoráveis das HQs. Astros como Jack Nicholson, Heath Ledger, Joaquin Phoenix e Jared Leto já interpretaram os personagens nas telonas. Sendo assim, como seria se Leonardo DiCaprio fosse escolhido como a nova encarnação do maníaco?

O Coringa, vale lembrar, ganhará mais um filme solo em breve. Em “Folie à Deux”, Joaquin Phoenix será acompanhado por Lady Gaga. As gravações do longa já começaram.

Além disso, o Coringa deve desempenhar um papel muito importante na continuação de Batman. Nesse caso, o personagem será interpretado por Barry Keoghan, de Eternos.

Revelamos abaixo como ficaria o visual bizarro de Leonardo DiCaprio como Coringa; confira!

Leonardo DiCaprio seria Coringa bizarro na DC

Leonardo DiCaprio é, sem sombra de dúvidas, um dos atores mais aclamados da atualidade. O ator está em filmes como Titanic, O Grande Gatsby, Ilha do Medo e Era Uma Vez em Hollywood.

Surpreendentemente, DiCaprio nunca atuou em filmes de super-heróis, sejam eles da DC ou da Marvel.

O ator, na verdade, recusou papéis nos filmes Batman Eternamente e Homem-Aranha, lançados respectivamente em 1995 e 2002.

Mais recentemente, em 2017, DiCaprio foi citado pela Warner como um dos possíveis nomes para o papel do novo Coringa.

No entanto, como os fãs já sabem, o papel acabou ficando para Joaquin Phoenix. O astro levou o Oscar de Melhor Ator por sua performance.

Em meio à produção de Coringa: Folie à Deux, Rovy Ledger – um autoproclamado “diretor de arte e mago dos efeitos especiais – postou uma série de pinturas digitais sobre os heróis (e vilões) da DC, com alguns dos maiores astros do cinema caracterizados como os personagens.

Uma dessas imagens chamou a atenção do público. Afinal, ela traz Leonardo DiCaprio como uma versão bizarra do Coringa.

Na foto em questão, o visual do astro é semelhante à estética do Coringa de Jared Leto, do filme Esquadrão Suicida.

Leonardo DiCaprio aparece com os cabelos verdes, a pele pálida e os icônicos lábios vermelhos do vilão.

O que chamou mais a atenção do público, por outro lado, foi o sorriso maníaco do ator, que seria um ótimo intérprete para o personagem.

Leonardo DiCaprio ainda deve demorar para estrear nos filmes de super-heróis, e enquanto isso, os fãs da DC podem conferir o ator caracterizado como uma bizarra versão do Coringa.

Confira abaixo a pintura digital do artista Rovy Ledger. Todos os filmes do DCEU estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.