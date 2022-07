Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese retomam parceria em novo filme

Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio retomam a parceria em um novo filme. Depois de terem gravado Killers of the Flower Moon, a dupla trabalhará junta na adaptação de The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder.

Depois de já terem colaborado em Gangues de Nova York, Ilha do Medo, O Aviador, Os Infiltrados e Lobo de Wall Street, Scorsese e DiCaprio farão outro filme juntos.

De acordo com o THR, a Apple Original Films conseguiu os direitos do livro The Wager, que deve ser lançado em abril de 2023.

Scorsese deve dirigir o filme e DiCaprio estrelará. Dan Friedkin e Bradley Thomas da Imperative Entertainment estão produzindo o filme junto com Scorsese via Sikelia Productions, e DiCaprio e sua parceira Jennifer Davisson através da produtora Appian Way Productions.

Richard Plepler será o produtor executivo de The Wager através da Eden Productions.

Mais sobre The Wager

“Ambientada na década de 1740, a história de Wager é colocada em movimento quando um barco remendado com 30 homens emaciados desembarcou na costa do Brasil. Os homens eram a tripulação sobrevivente de um navio britânico que perseguia um navio espanhol e caiu em um navio ilha na região da Patagônia da América do Sul”.

“Suas histórias de sobrevivência aos mares e elementos fizeram deles heróis. No entanto, seis meses depois, outra embarcação, ainda mais surrada que a primeira, acabou no brasão do Chile, esta com três homens. Esses novos marinheiros acusaram os outros homens de amotinados. À medida que as acusações e contra-acusações voavam, o Almirantado Britânico estabeleceu um julgamento especial para descobrir a verdade do que exatamente aconteceu na ilha, expondo uma história não apenas de um capitão e tripulação lutando sobreviver enquanto luta contra alguns dos elementos mais extremos do planeta, mas também lutando contra suas próprias naturezas humanas”, conclui a sinopse.

Ainda não há data de estreia para o novo filme de Martin Scorsese.

