Liam Neeson quase interpretou o 007, mas foi proibido pela esposa

A busca pelo 007 continua, com muitos nomes sendo considerados. Curiosamente, Liam Neeson quase interpretou James Bond, mas foi proibido pela esposa.

Liam Neeson revelou em entrevista à Rolling Stone que a produtora da franquia 007, Barbara Broccoli, entrou em contato com ele várias vezes na década de 1990 para perguntar se ele estava interessado em assumir o papel de James Bond.

Continua depois da publicidade

No entanto, a esposa dele, Natasha Richardson, não o deixou aceitar o papel

“Eu conheço os Broccoli. Eles foram atrás de um monte de atores”, disse Neeson. “A Lista de Schindler tinha acabado de sair e Barbara [Broccoli] me ligou algumas vezes para perguntar se eu estava interessado em viver o 007, e eu disse: ‘Sim, eu estou interessado’. E então minha adorável esposa [Natasha Richardson], Deus descanse sua alma, me disse enquanto estávamos filmando Nell nas Carolinas: ‘Liam, eu quero lhe dizer uma coisa: se você interpretar James Bond, não vamos nos casar'”.

O amor de Neeson por Richardson superou seu interesse em interpretar James Bond, então ele nunca teve uma reunião mais série com Broccoli.

“Ela me deu um ultimato de James Bond”, acrescentou Neeson. “E ela falou sério!”.

Daniel Craig como James Bond

Produtora dá notícia decepcionante sobre novo 007

007 – Sem Tempo Para Morrer marcou o último trabalho de Daniel Craig como o agente secreto mais famoso do cinema. Após 15 anos com o mesmo ator no papel, a franquia terá uma renovação mas aparentemente isso não começa com a escolha de um novo ator.

Por mais que a escolha do novo ator seja a prioridade do público, os produtores da série ainda estão decidindo que caminho tomar.

Em uma entrevista ao EW, Broccoli deu uma notícia decepcionante sobre a escolha do novo ator. Mesmo com a produtora tendo dito que a procura começaria ainda este ano, ela voltou atrás dizendo que ainda estão decidindo o que esse novo momento da franquia será.

“Nós ainda não começamos a procura. Nós vamos estar meio que sentados e tentando entender onde a franquia Bond está indo, e nós precisamos fazer isso primeiro, para sentir isso antes de começar a escalar para o papel”.

Todos os filmes da franquia 007, incluindo Sem Tempo Para Morrer, estão disponíveis na Amazon Prime Video. A continuação da franquia ainda não tem seu Bond definido, nem data de início das gravações.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.