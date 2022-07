Liga da Justiça de Zack Snyder pode estar envolvido em grande escândalo de fraude; entenda

Liga da Justiça de Zack Snyder foi um grande movimento na história do cinema recente, a produção é versão do diretor Zack Snyder, do filme de 2017, após conflitos nos bastidores a produção que foi aos cinemas não era a ideal para o popular diretor, mas após uma grande massa de pedidos o corte saiu na HBO MAX, entretanto pode-se tratar de uma farsa.

Segundo um relatório realizado pela Warner Media, a atual gestão encontrou diversos problemas na campanha #ReleaseTheSnyderCut, o movimento realizado pelos fãs teria em torno de 13% de contas falsas, contribuindo em qualquer tópico envolvendo o Snyder Cut, uma porcentagem padrão é entre 3% e 5% de bots em qualquer assunto de destaque.

Continua depois da publicidade

“Basta olhar para a queda: [Essa hastag estava] tendendo a um milhão de tweets por dia quando eles queriam o corte do Snyder. E caiu para 40.000 em poucos dias” disse um executivo de marketing digital, como reporta o Rolling Stone.

Warner Media solicitou para três firmas externas de segurança digital análises do movimento, além das alegações, fontes comentam sobre as inúmeras ações sociais repentinas, mas sem nenhum credenciamento em sites de apoio coletivo “Quando rolou uma arrecadação comunitária? Por que nunca vimos sequer uma página de Kickstarter pelos fãs?” comentou a fonte no artigo.

Liga da Justiça de Zack Snyder se tornou um movimento problemático para a Warner

Zack Snyder seria a peça central do esquema de contas falsas

O diretor teria contratado uma empresa de marketing digital, ainda em 2016, após as inúmeras críticas negativas de “Batman vs Superman”, Snyder também teria usado sua gama de fãs como ferramenta de ataque aos executivos da Warner, em 2020 o diretor exigiu a remoção aos créditos de Geoff Jhons e Jon Berg de seu filme, e alegou “Vou destruí-los nas redes sociais”.

A Rolling Stone entrou em contato com mais de vinte pessoas envolvidas das duas versões do filme, a maioria acredita no envolvimento do diretor no movimento, “Zack era como um Lex Luthor causando estragos” disse uma fonte interna ao portal.

Zack Snyder respondeu as acusações ao artigos, negando seu envolvimento de forma pejorativa aos executivos da Warner Bros, disse não ter controle das opiniões e atitudes de seus seguidores, devido aos intensos ataques deles.

Os ataques promovido pela base de fãs de Zack Snyder é um tópico sensível na Warner, pois afetou outras produções como Godzilla vs Kong e Mulher-Maravilha 1984, em ambos os casos eram produções que supostamente ofendiam de alguma forma o filme na visão dos fãs.

O diretor confirma ter feito campanha para tirar o nome dos produtores Geoff Johns e Jon Berg dos créditos, entretranto negou a relação do seu fandom com contas falsas ou agências de publicidade, mesmo mediante as comprovações dos relatórios.idea

Clique aqui para assinar HBO MAX.

Sobre o autor Redação