Ligações Perigosas atrai a fúria de assinantes da Netflix; veja por que

Produzido na França, Ligações Perigosas está fazendo o maior sucesso na Netflix. O longa superou alguns dos mais aguardados lançamentos da plataforma e figurou no Top 10 de vários países. O hit, por outro lado, foi alvo de muitas críticas nas redes sociais. Enfurecidos, os assinantes da Netflix chamam o filme de “o pior do ano”.

“A estudiosa Célène se apaixona pelo rebelde Tristan, sem saber que ela faz parte de uma aposta cruel dele com Vanessa, a rainha das redes sociais da escola”, afirma a sinopse oficial de Ligações Perigosas.

Desenvolvido por Rachel Suissa, o filme traz Paola Locatelli, Simon Rérolle e Ella Pellegrini como Célène, Tristan e Vanessa.

Veja abaixo por que os assinantes da Netflix estão detestando Ligações Perigosas na plataforma.

Fãs da Netflix odiaram Ligações Perigosas

Logo após o lançamento de Ligações Perigosas, assinantes da Netflix encheram as redes sociais de críticas sobre o longa.

“Nunca vi um filme tão ruim e estranho. As performances são péssimas”, comentou um espectador da plataforma.

Vale lembrar que Ligações Perigosas é uma adaptação do livro homônimo, escrito por Choderlos de Laclos no século XVIII.

O longa não é, nem de longe, a primeira adaptação do longa. Nos cinemas, releituras de Ligações Perigosas já foram protagonizadas por atores como John Malkovich e Glenn Close.

Além disso, a trama serve como base para Segundas Intenções, um verdadeiro clássico do cinema teen.

O filme da Netflix, ao que tudo indica, é a pior adaptação de Ligações Perigosas – pelo menos na opinião do público.

“Comecei a assistir Ligações Perigosas na Netflix, e só aguentei 20 minutos! As atuações são horríveis, e eu nem sou tão exigente”, comentou outro espectador.

Além de criticarem as performances do elenco, muitos assinantes da Netflix detonaram o enredo do longa e a abordagem de temas polêmicos.

“O filme Ligações Perigosas não é apenas vergonhoso, mas também trivializa a pornografia infantil, o machismo e o compartilhamento de nudes sem a permissão das mulheres”, afirmou um fã da plataforma.

Para muitos espectadores, Ligações Perigosas não é apenas ruim, mas também serve como um péssimo exemplo para o público adolescente.

“Os personagens são vazios e terríveis. É um ótimo filme para os mais jovens”, ironizou outro espectador.

A opinião da crítica especializada ecoa o consenso do público: Ligações Perigosas é um péssimo filme. No Rotten Tomatoes, o longa garantiu apenas 14% de aprovação.

“Noite passada, assisti Ligações Perigosas. Meu Deus, que filme ruim! Fiquei até envergonhada. É o pior filme da Netflix”, concluiu outra assinante.

Ligações Perigosas está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.