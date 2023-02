Lightyear: CEO da Pixar justifica o fracasso do filme

Lançado em 2021, Lightyear, filme derivado de Toy Story, não foi bem recebido pela crítica e também não se tornou um filme rentável – orçado em US$ 200 milhões, faturou apenas US$ 218 milhões pelo mundo. Em entrevista ao The Wrap, o CEO da Pixar, Pete Docter, explicou o fracasso do longa.

“Fizemos um grande exame de consciência sobre isso porque todos nós amamos o filme”, disse o executivo. “Amamos os personagens e a premissa. Acho que provavelmente em termos do que deu errado é que exigimos muito do público. Quando eles ouvem Buzz, eles ficam tipo, ‘ótimo, mas onde está o Sr. Cabeça de Batata e Woody e Rex?’. E então colocamos eles em um filme de ficção científica e o público fica tipo,’ O que?’”.

Continua depois da publicidade

Ainda segundo Docter, Lightyear não deu certo porque o filme não entregou o que os fãs de Toy Story estavam esperando:

“Mesmo que [o público] tenha lido sobre o filme na imprensa, era um pouco distante demais, tanto no conceito quanto na maneira como os personagens eram desenhados, retratados. Era muito mais uma ficção científica. E Angus [MacLane, diretor], para seu crédito, levou isso muito a sério e genuinamente quis representar esses personagens como personagens reais. Mas os personagens de Toy Story são muito mais amplos, então acho que houve uma desconexão entre o que as pessoas queriam/esperavam e o que estávamos dando a elas”, finalizou.

Toy Story 5 a caminho

A franquia Toy Story ganhará em breve seu quinto filme. Ao The Wrap, o CEO da Pixar adiantou que o filme “vai surpreender” os fãs.

Buzz Lightyear e Woody já tiveram seus retornos confirmados.

Não foram divulgadas mais informações sobre a nova sequência de Toy Story. O filme também não tem previsão de estreia.

A franquia Toy Story conta com quatro filmes e um derivado, Lightyear. Os últimos dois filmes, Toy Story 3 e 4, juntos arrecadaram mais de US$ 1 bilhão pelo mundo.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.