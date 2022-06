Lightyear fracassa na bilheteria e fãs da Pixar reagem

Para muita gente, Lightyear tinha tudo para se tornar um dos maiores sucessos da Pixar em 2022. Porém, após seu primeiro fim de semana de exibições, o filme falhou em superar Jurassic World: Domínio, garantindo apenas uma bilheteria decepcionante. O fracasso do longa deu o que falar nas redes sociais.

Com um faturamento de apenas 51 milhões de dólares nos Estados Unidos, Lightyear se tornou o terceiro filme da Pixar a não garantir o Número 1 nas bilheterias – após O Bom Dinossauro e Divertidamente.

No mercado internacional, a bilheteria também decepcionou. Com suas exibições mundiais, Lightyear lucrou somente 85,6 milhões de dólares.

Após a confirmação do fracasso financeiro de Lightyear, muitos fãs da Pixar usaram as redes sociais para comentar o ocorrido; veja abaixo algumas opiniões.

O que os fãs da Pixar acharam do fracasso de Lightyear?

Para muitos fãs da Pixar, o fato de Lightyear ter fracassado nas bilheterias se deve ao modelo de lançamentos da plataforma Disney+.

“Meus filhos estão convencidos que Lightyear já está no Disney+. Afinal, foi assim que a Pixar lançou filmes por um terço de suas vidas. Então, tenho que explicar para eles que devemos ir ao cinema para assistir ao longa, e que eles terão que aguardar pela estreia na plataforma”, comentou um jornalista no Twitter.

A afirmativa é verdadeira. Nos últimos anos, alguns filmes da Pixar – particularmente Luca, Red: Crescer é uma Fera e Soul – foram lançados simultaneamente nos cinemas e no Disney+.

Para muitos fãs, o fato de Lightyear não ter garantido o Número 1 nas bilheterias não é exatamente um problema.

“As pessoas continuam dizendo que Lightyear flopou com uma bilheteria de 51 milhões de dólares. Mesmo assim, ele foi um dos maiores lançamentos animados do pós-pandemia. Ainda mais triste é o fato de Os Caras Malvados ter faturado só 23 milhões. Encanto estreou no fim de semana do Dia de Ação de Graças, e só lucrou 40 milhões”, comentou outro fã.

Porém, o fracasso financeiro de Lightyear pode ter uma explicação bem menos complexa: o longa, simplesmente, não é tão bom.

“Não estou surpreso pelo fato de Lightyear ter decepcionado nas bilheterias. Quando vi o primeiro trailer, pensei: ‘para quem é esse filme?’”, ironizou outro espectador.

Vale lembrar que a baixa bilheteria de Lightyear também se deve ao fato do longa ter sido banido em vários países.

“Levei meu marido e meus filhos para assistir Lightyear, e eles viram duas mulheres se beijando. Agora, toda a minha família é gay”, brincou uma espectadora.

O comentário faz referência ao banimento de Lightyear em países islâmicos, devido à uma rápida cena de beijo entre suas personagens femininas.

Enquanto isso, Lightyear continua em cartaz nos cinemas brasileiros. O longa deve chegar em breve ao Disney+, clique aqui para assinar a plataforma.

