Lilo & Stitch: Disney escolhe atriz de Nani para o live-action

Depois da atriz de Lilo ter sido revelada no live-action de Lilo & Stitch, a Disney escolheu quem será Nani nesse vindouro remake.

De acordo com o The Hollywood Reporter, Sydney Agudong interpretará Nani, a irmã mais velha e guardiã legal da protagonista Lilo. Nani foi anteriormente dublada por Tia Carrere na versão animada original.

Agudong, de 22 anos, nasceu e cresceu na ilha de Kaua’i, no Havaí. Seus créditos anteriores incluem os programas de televisão NCIS e On My Block.

Ela também é conhecida por seu nome artístico, Jayne Doe. Além disso, Agudong é a irmã mais velha da também atriz Siena Agudong, da série de Resident Evil da Netflix.

Nova adaptação em live-action

A adaptação em live-action de Lilo & Stitch será um longa-metragem. No momento, não está claro se o lançamento acontecerá nos cinemas ou direto no Disney+.

De acordo com o Deadline, a Disney contratou o diretor Dean Fleischer-Camp para a adaptação em live-action de Lilo & Stitch.

O roteiro está sendo desenvolvido por Chris Kekaniokalani Bright. A produção é de Dan Lin e Jonathan Eirich, com produção executiva de Ryan Halprin.

Faz um bom tempo que a Disney está interessada em um live-action de Lilo & Stitch. Esse estilo de adaptação costuma fazer sucesso com o público.

Por enquanto, ainda não se sabe quando o live-action de Lilo & Stitch, da Disney, pode ser lançado.

