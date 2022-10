Live-action de A Pequena Sereia ganha novo poster

Halle Bailey, atriz responsável por interpretar a versão live-action de Ariel em A Pequena Sereia, compartilhou um novo poster do filme com uma uma mensagem muito emocionante.

O poster é uma clara referência ao da animação original de 1989. Em ambos Ariel está sentada no fundo do oceano, olhando em direção à luz. A única diferença é que no original, Linguado e Sebastian estão ao lado da princesa de Atlantis.

Continua depois da publicidade

Porém, Bailey já revelou como está fazendo sua própria versão da sereia, e o quanto a personagem significa para ela desde a infância.

A importância da personagem para a atriz ficou ainda mais evidente na legenda de seu tweet divulgando o poster. Veja o que Bailey disse:

“Palavras não conseguem descrever o quão imensamente honrada eu me sinto em interpretar a sereia dos meus sonhos, Ariel em A Pequena Sereia da Disney. Venha para o fundo do mar comigo, nos cinemas dia 26 de maio de 2023.”

Veja o novo poster:

Mais sobre A Pequena Sereia

A Pequena Sereia é um vindouro filme musical de fantasia dirigido por Rob Marshall a partir de um roteiro de Jane Goldman e David Magee. Produzido pela Walt Disney Pictures, é uma adaptação em live-action do filme de animação de 1989 com o mesmo nome, vagamente baseado no conto de Hans Christian Andersen com o mesmo nome.

Servindo como produtores estão Marshall, John DeLuca, Marc Platt e Lin-Manuel Miranda, com este último também tendo sido o responsável pela criação de novas canções. Alan Menken está definido para retornar como compositor tanto para a trilha quanto para as canções.

O filme será estrelado por Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem e Melissa McCarthy, com Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina em papéis de voz.

A Pequena Sereia estreia em 26 de maio de 2023.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir a animação original.

Sobre o autor Gabriel Soldeira