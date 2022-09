Live-action de A Pequena Sereia ganha trailer; veja

O Disney+ divulgou o primeiro trailer do live-action de A Pequena Sereia, muito aguardado pelo público.

Estrelado por Halle Bailey, o remake da clássica animação foi um dos destaques das D23, evento da Disney para apresentação de diversas produções.

Em uma prévia de pouco mais de um minuto, o público é apresentado ao mundo subaquático, que ao final mostra Ariel (via ScreenRant).

Nos segundos finais, Ariel canta parte da música “Part of Your World”, que está presente no filme original de 1989.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre A Pequena Sereia

A Pequena Sereia é um vindouro filme musical de fantasia dirigido por Rob Marshall a partir de um roteiro de Jane Goldman e David Magee. Produzido pela Walt Disney Pictures, é uma adaptação em live-action do filme de animação de 1989 com o mesmo nome, vagamente baseado no conto de Hans Christian Andersen com o mesmo nome.

Servindo como produtores estão Marshall, John DeLuca, Marc Platt e Lin-Manuel Miranda, com este último também tendo sido o responsável pela criação de novas canções. Alan Menken está definido para retornar como compositor tanto para a trilha quanto para as canções.

O filme será estrelado por Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem e Melissa McCarthy, com Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina em papéis de voz.

A Pequena Sereia estreia em 26 de maio de 2023.

