Live-action de Pinóquio terá continuação? Produtora responde

A produtora executiva do live-action de Pinóquio respondeu se a Disney está planejando uma sequência do filme.

O boneco de madeira e mais mentiroso dos desenhos está retornando para ter uma nova adaptação, com Tom Hanks estrelando como Geppetto.

Continua depois da publicidade

Jacqueline Levine, produtora executiva do filme, revelou que é difícil saber se uma sequência pode acontecer. A equipe e o estúdio irão esperar para ver como Pinóquio vai se sair com a crítica (via ComicBook).

“Difícil saber, acho que temos que ver como este se sai. Espero que as pessoas gostem tanto quanto nós, e esse é o começo de outras parcelas. Definitivamente há um lugar para essa história, então acho que veremos”, disse ela.

O live-action era um dos projetos mais aguardados do estúdio, visto que tem a direção de Robert Zemeckis, o diretor de O Expresso Polar e De Volta Para o Futuro.

Mais sobre Pinóquio

“Em uma vila italiana, o boneco de madeira Pinóquio é trazido à vida por uma fada azul e busca a vida de aventura enquanto se esforça para ser um menino de verdade”, revela a sinopse.

Com a direção de Robert Zemeckis, o roteiro do filme foi escrito por Carlo Collodi e Chris Weitz.

O elenco conta com Tom Hanks interpretando Geppetto. Benjamin Evan Ainsworth será a voz do personagem titular.

Joseph Gordon-Levitt dará voz ao Grilo Falante, Cynthia Erivo vai interpretar a Fada Azul, Keegan-Michael Key será João Honesto, Luke Evans o Cocheiro e Lorraine Bracco dará voz para Sofia, a gaivota.

Pinóquio está disponível no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.