Lobisomem na Noite: Marvel revela as inspirações para seu especial de Halloween

Como indicado no trailer divulgado na D23, Lobisomem na Noite tem inspirações em histórias clássicas do terror. A Disney revelou que o especial de Halloween da Marvel tem como referências diretas filmes de terror das décadas de 1930 e 1940.

“Inspirado por filmes de terror das décadas de 1930 e 1940, o especial arrepiante pretende trazer uma sensação de pavor e macabro, com muito suspense e sustos pelo caminho enquanto nós exploramos uma nova esquina do Universo Cinematográfico da Marvel.” Divulgou a Disney em um novo documento sobre o especial.

Os maiores filmes de terror da época que será referenciada são os clássicos da Universal Studios, que incluem obras como: Dracula, O Homem Invisível, Frankenstein, além do próprio Lobisomem.

O documento também confirmou que Peter Cameron, que trabalhou em Cavaleiro da Lua e WandaVision, e Heather Quinn, roteirista de Gavião Arqueiro, estão trabalhando juntos escrevendo o especial.

O Lobisomem na Noite é um licantropo que luta contra o crime usando as habilidades que lhe foram dadas por uma maldição provocada por sua linhagem.

Mais sobre o especial de terror da Marvel

Segue a sinopse oficial de Lobisomem na Noite:

“Em uma noite escura e sombria, um grupo secreto de caçadores de monstros surge das sombras e se reúnem no Templo Bloodstone após a morte de seu líder, em um memorial estranho e macabro à vida do líder, os participantes são confiados a entrar em uma misteriosa e mortal competição por uma relíquia poderosa – uma caçada que os levará face á face com um monstro perigoso

Michael Giacchino, compositor de The Batman, bem como produções da Marvel, dirige o especial. Heather Quinn escreve o roteiro.

O elenco conta com Gael Garcia Bernal, Laura Donnelly, Harriet Sansom Harris, Eugenie Bondurant, entre outros nomes.

Lobisomem na Noite estreia dia 7 de outubro no Disney+.

