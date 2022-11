Loki em Deadpool 3? Interação no Twitter indica crossover

O filme Deadpool 3 é um dos mais aguardado da Marvel para 2024, e contará com o retorno de Ryan Reynolds e a presença de Hugh Jackman como Wolverine.

Com o enredo permanecendo em segredo, bem como se dará o retorno de Wolverine, o longa-metragem será a porta de entrada para os mutantes no MCU.

Porém, é claro, poderá haver a participação de outros personagens, e um deles é Loki, o vilão da franquia Thor que ganhou sua própria série (via ScreenRant).

Uma interação entre Reynolds e uma conta da Senhorita Minutos no Twitter indicou uma possível aparição de Loki no terceiro filme do Deadpool.

Após a conta escrever apenas um “olá” para a conta oficial do Deadpool, Reynolds respondeu com um “olá, Senhorita Minutos”.

Veja o tuíte, abaixo.

Hello, Miss Minutes. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 29, 2022

TVA vai aparecer em Deadpool 3?

Ainda não há nenhuma confirmação oficial que a TVA possa aparecer em Deadpool 3, embora esteja confirmada para a segunda temporada de Loki.

É difícil descobrir qual poderia ser o envolvimento da TVA e do personagem no terceiro filme do cômico mercenário da Marvel.

Os filmes de Deadpool já são conhecidos por brincar com o público de diversas maneiras, e uma interação com a Senhorita Minutos não seria estranha.

Além disso, o personagem está entrando no MCU, tentando se conectar com o universo principal, e um papel da TVA é muito possível.

Com o longa sendo lançado um pouco antes de Vingadores: Dinastia Kang, Deadpool 3 ainda poderia sentir muitas mudanças no multiverso provocadas por Kang, o Conquistador.

Por enquanto, não está claro qual será o papel da TVA após a segunda temporada de Loki, nem como ficará o futuro do personagem no MCU.

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

