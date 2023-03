Luther: O Cair da Noite é continuação ou prelúdio? Nós explicamos

Sucesso na Netflix, Luther: O Cair da Noite traz Idris Elba como John Luther – um detetive que embarca em uma jornada eletrizante para deter um violento serial killer. Como o filme é ambientado no mesmo universo da série britânica Luther, o público quer saber: a trama é uma continuação ou um prelúdio?

“Assombrado por um assassinato que não foi resolvido, o brilhante policial John Luther foge da prisão em busca de um serial killer”, diz a sinopse oficial de Luther: O Cair da Noite, na Netflix.

Além de Idris Elba (Esquadrão Suicida) no papel principal, o elenco de Luther: O Cair da Noite conta com Cynthia Erivo (Harriet), Andy Serkis (O Senhor dos Anéis), Dermot Crowley (O Milagre) e Hattie Morahan (A Bússola de Ouro) no elenco.

Explicamos abaixo se a trama de Luther: O Cair da Noite é uma continuação ou um prelúdio da série britânica Luther; confira abaixo!

Eventos de O Cair da Noite acontecem antes ou depois de Luther?

Antes de mais nada, é importante traçar um panorama mais aprofundado sobre a série Luther e sua exibição na TV britânica.

A série Luther, para quem não conhece, é uma produção inglesa de mistério, crime e suspense psicológico com Idris Elba no papel principal.

Escrita por Neil Cross, a série acompanha a jornada do detetive John Luther – um talentoso investigador policial.

“Separado de sua esposa, a quem ama apaixonadamente, Luther se divide entre uma abordagem implacável para resolver assassinatos em série e suas tentativas de reacender seu casamento”, diz a sinopse oficial de Luther.

Crucial para o desenvolvimento internacional da carreira de Idris Elba, Luther contou com 5 temporadas (e 20 episódios) na BBC One. A série foi exibida no Reino Unido entre 2010 e 2019.

O filme Luther: O Cair da Noite, por sua vez, ganhou algumas exibições nos cinemas ingleses antes de estrear na Netflix.

Os eventos de O Cair da Noite são ambientados após o desfecho da 5ª temporada de Luther. Ou seja: o filme da Netflix é uma continuação, não um prólogo.

A trama, inclusive, faz algumas referências à 5ª temporada de Luther. Na cena que descreve o processo judicial de Luther, por exemplo, o filme menciona que o personagem de Idris Elba havia acabado de lidar com o caso de Vivien e Jeremy Lake.

Para quem não se lembra, os personagens foram dois dos grandes antagonistas da 5ª temporada de Luther. Por isso, o filme se passa logo depois do desfecho do quinto ano.

Você já pode assistir Luther: O Cair da Noite, com Idris Elba, na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.