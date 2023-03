Luther: O Cair da Noite mostra a melhor maneira de Sherlock voltar

Sucesso na Netflix, Luther: O Cair da Noite traz de volta o detetive titular vivido por Idris Elba. Esse retorno dá o perfeito exemplo de como Sherlock, com Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, pode voltar.

“Assombrado por um assassinato que não foi resolvido, o brilhante policial John Luther foge da prisão em busca de um serial killer”, diz a sinopse oficial de Luther: O Cair da Noite, na Netflix.

Além de Idris Elba (Esquadrão Suicida) no papel principal, o elenco de Luther: O Cair da Noite conta com Cynthia Erivo (Harriet), Andy Serkis (O Senhor dos Anéis), Dermot Crowley (O Milagre) e Hattie Morahan (A Bússola de Ouro) no elenco.

Explicamos como Sherlock pode se inspirar em Luther: O Cair da Noite para fazer um muito bem-vindo retorno; confira abaixo!

Como Sherlock pode voltar

Em vez de uma quinta temporada difícil de programar, Sherlock poderia continuar com um filme. Com um cronograma de filmagens mais curto, seria muito mais provável que a disponibilidade de Cumberbatch e Freeman pudesse se alinhar.

Seus nomes reconhecíveis também fariam um filme autônomo bem-sucedido em um novo mercado, seja via streaming ou cinema, potencialmente atingindo um público mais amplo. O lançamento de maior perfil que seria proporcionado por um filme de Sherlock também é mais condizente com a posição moderna de Benedict Cumberbatch e Martin Freeman como astros de Cinema.

Se Cumberbatch e Freeman realmente não têm tempo suficiente para filmar um filme de Sherlock juntos, muitas histórias de livros de Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes dividiram Holmes e Watson para uma parte significativa da ação. Até Sherlock estava disposto a fazer isso em sua corrida original, quando Sherlock enfrenta Moriarty sozinho.

Uma continuação de Sherlock não deve manter a dupla separada por muito tempo, é claro, já que sua química é fundamental para a franquia. É, no entanto, uma opção se o agendamento de estrelas for o principal fator que impede a história de avançar.

Embora uma 5ª temporada de Sherlock pareça tentadora, um filme seria realmente melhor. Os principais enredos de Sherlock, como o destino do inimigo de Sherlock, Moriarty, e a misteriosa esposa de Watson, Mary, já foram encerrados. Um filme poderia introduzir novas histórias e personagens sem estar muito ligado ao formato do programa de TV.

Você já pode assistir Luther: O Cair da Noite, com Idris Elba, na Netflix.

