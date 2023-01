M. Night Shyamalan compara seu novo filme com o clássico Sinais

O diretor M. Night Shyamalan, de Batem à Porta, vai lançar seu novo longa, e comparou o filme com o clássico Sinais, lançado em 2002.

Também dirigido por Shyamalan, Sinais é um terror de ficção científica, mas que possui uma ideia bem diferente da nova produção.

Durante uma entrevista para a Total Film, o cineasta comparou seus dois filmes devido as locações limitadas, e a maneira das tramas se concentrarem em uma família (via Movie Web).

“Qual dos meus outros filmes é Knock At The Cabin no estádio de? O mais próximo, eu acho, é Signs, porque ambos os filmes são confinados, até certo ponto, e ambos são habitados por famílias adoráveis ​​no centro dos eventos apocalíptico. Eu acho que você se apaixona por ambas as famílias. Você ri com eles, tem medo deles. Você se sente conectado”, disse ele.

Filme de M. Night Shyamalan

Batem à Porta é dirigido e escrito por M. Night Shyamalan Shyamalan ao lado de Michael Sherman e Steve Desmond, também roteiristas.

“Durante as férias em uma cabana remota, uma jovem e seus pais são feitos reféns por quatro estranhos armados que exigem que a família faça uma escolha impensável para evitar o apocalipse”, diz a sinopse.

“Com acesso limitado ao mundo exterior, a família deve decidir no que acredita antes que tudo esteja perdido”, revela a descrição do filme.

O elenco conta com Dave Bautista, Ben Aldridge, Jonathan Groff, Rupert Grint, Kristen Cui, Abby Quinn e Nikki Amuka-Bird.

Batem à Porta estreia 3 de fevereiro de 2023.

