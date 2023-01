M3GAN 2 é confirmado e já tem data para estrear

M3GAN mal estreou e já tem uma continuação confirmada. O filme de terror chegou aos cinemas recentemente nos EUA e estreia nos cinemas do Brasil com algumas semanas de atraso.

A Atomic Monster, de James Wan, e Blumhouse, de Jason Blum, anunciaram oficialmente na quarta-feira (18) uma sequência de M3GAN.

Intitulado M3GAN 2.0, o roteiro está sendo escrito por Akela Cooper, que escreveu o original. Há até uma data de lançamento: 17 de janeiro de 2025 (nos EUA).

As atrizes Allison Williams e Violet McGraw, que estrelaram o primeiro e suas personagens sobreviveram para contar a história, estão a bordo para retornar. Além disso, Williams, que atuou como produtora executiva do original, agora será produtora, informa o THR.

A produção será Blum, Wan e Williams. Michael Clear e Judson Scott, da Atomic Monster de Wan, serão os produtores executivos, enquanto Ryan Turek é produtor executivo do lado da Blumhouse.

Mark Katchur e Adam Hendricks e Greg Gilreath, de Divide/Conquer, também são produtores executivos.

A M3GAN arrecadou US $ 30,4 milhões na bilheteria doméstica em seu fim de semana de abertura, quebrando as expectativas. A contagem até agora é de US $ 91,9 milhões em todo o mundo. O orçamento do filme é estimado em US$ 12 milhões.

Mais sobre M3GAN

“Uma engenheira de robótica, trabalhando para uma empresa de brinquedos, constrói uma boneca realista que começa a ganhar vida própria”, afirma a sinopse de M3GAN.

Liderado por Allison Williams (Corra!), o elenco de M3GAN conta também com Ronny Chieng (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Brian Jordan Alvarez (Jane the Virgin) e Violet McGraw (A Maldição da Residência Hill), além de Amie Donald (Sweet Tooth) como a boneca titular.

A direção é de Gerard Johnstone, de Housebound. Akela Cooper assina o roteiro, que é baseado em uma história de James Wan (Invocação do Mal, Aquaman).

M3GAN estreia nos cinemas brasileiros em 19 de janeiro. Veja abaixo o trailer:

