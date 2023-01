M3GAN: Como o filme tornou a boneca um ícone gay

Em cartaz nos cinemas brasileiros, M3GAN abriu 2023 como um enorme sucesso de público e crítica! Além de garantir surpreendentes números de bilheteria, o filme de terror virou meme e caiu nas graças das redes sociais. A boneca que ‘protagoniza’ a trama, inclusive, se tornou um verdadeiro ícone gay.

“Uma engenheira de robótica, trabalhando para uma empresa de brinquedos, constrói uma boneca realista que começa a ganhar vida própria”, afirma a sinopse de M3GAN.

Liderado por Allison Williams (Corra!), o elenco de M3GAN conta também com Ronny Chieng (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Brian Jordan Alvarez (Jane the Virgin) e Violet McGraw (A Maldição da Residência Hill), além de Amie Donald (Sweet Tooth) como a boneca titular.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a “coroação” de M3GAN como um ícone da comunidade LGBTQIA+!

A boneca M3GAN já é um verdadeiro ícone gay

Desde o lançamento do primeiro trailer de M3GAN, divulgado em outubro de 2022, a internet adota a boneca como uma espécie de mascote.

No trailer em questão, M3GAN protagoniza uma dança pra lá de bizarra ao som do remix sombrio de “It’s Nice to Have a Friend”, de Taylor Swift.

O filme, a partir daí, se tornou um hit instantâneo na internet, inspirando memes, montagens e inúmeras postagens virais.

No TikTok, por exemplo, vídeos da boneca dançando com músicas de Beyoncé e Megan Thee Stallion (ou M3GAN Thee Stallion) acumulam milhões de visualizações e curtidas.

Assim que o trailer foi divulgado, M3GAN passou a ser vista como um verdadeiro ícone queer, o que surpreendeu a roteirista Akela Cooper.

Em uma entrevista recente, Cooper tenta entender por que uma boneca assassina se tornou, rapidamente, um ícone para os gays.

“Na verdade, perguntei a um de meus amigos, que é gay, sobre isso. Ele disse que o filme, na verdade, é sobre a família que nós escolhemos. Temos essa garotinha que perde sua família e é obrigada a ir morar com a tia. E, então, essa boneca também surge na história. Isso ressoa para muitas pessoas na comunidade queer, essa ideia de encontrar uma família”, afirmou a roteirista.

Nas redes sociais, muita gente diz que o motivo da identificação da comunidade queer (particularmente dos homens gays) com M3GAN não é tão complexo assim.

“Com sua dança bizarra, seu figurino inconfundível e um caráter inegavelmente ‘camp’, M3GAN parece ter sido construída para ser chamada de ícone”, afirma um jornalista da revista GQ.

A Paste Magazine comparou o marketing de M3GAN com o de Ma, outro filme de terror que ganhou o coração dos gays e inspirou inúmeros memes.

“Uma mulher (humana ou não) que representa uma certa ‘ousadia’ é sempre adotada pelos gays”, comenta a publicação.

Em um papo com o site Vox, Joe Vallese, professor da Universidade de Nova York, disse que “sempre soube” que M3GAN se tornaria um ícone gay.

“Com ela, os homens queer podem reivindicar algo que sempre foi negado a eles pela sociedade: a feminilidade sem remorso”, concluiu o especialista.

M3GAN, o maior hit queer de 2023, já está em cartaz nos cinemas! Veja abaixo o trailer legendado.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.