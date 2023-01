M3GAN e Annabelle são inspirados por filme clássico inesperado

O produtor e co-roteirista de M3GAN, James Wan, explicou de onde vem sua obsessão por bonecas assassinas. James Wan também dirigiu Invocação do Mal, que levou a boneca Annabelle para os cinemas.

Em entrevista ao Yahoo! Entertainment, Wan revelou como sua paixão por bonecas assassinas como M3GAN foi despertada pela primeira vez.

Ele explicou que acredita que a fonte de sua obsessão é Poltergeist, que assistiu ainda muito jovem. Poltergeist é um filme de terror escrito por Steven Spielberg que estreou em 1982.

Wan não revelou quantos anos ele tinha quando assistiu ao filme, mas ele teria apenas cinco anos quando ele saiu. No filme, há uma boneca de palhaço assombrada que aterrorizou a família Freeling e aparentemente teve um impacto profundo em um jovem Wan.

“Poltergeist foi definitivamente um filme muito influente para mim, e eu vi quando ainda era muito jovem e impressionável, e fez uma enorme impressão em mim, e o boneca do palhaço assustador me marcou para sempre. Mas eu também gosto de dizer que sou um grande colecionador desses tipos de coisas. Eu adoro meus colecionáveis, minhas figuras de ação, e, naturalmente, a ideia de fazer filmes com base em uma dessas coisas que vem à vida é emocionante para mim. É emocionante, e, é claro, no gênero de terror, significa que posso me divertir muito com uma história assim”, disse James Wan.

Mais sobre M3GAN

“M3GAN é uma maravilha da inteligência artificial, uma boneca realista programada para ser a maior companheira de uma criança e a maior aliada dos pais. Projetado pela brilhante empresa de robótica Gemma, M3GAN pode ouvir, assistir e aprender enquanto se torna amiga e professora, companheira de brincadeiras e protetora da criança a quem está ligada”, diz a sinopse

“Quando Gemma de repente se torna a cuidadora de sua sobrinha órfã de 8 anos, Cady, Gemma fica insegura e despreparada para ser mãe. Sob intensa pressão no trabalho, Gemma decide emparelhar seu protótipo M3GAN com Cady na tentativa de resolver os dois problemas – uma decisão que terá consequências inimagináveis”, finaliza a sinopse.

O elenco conta com Allison Williams, Ronny Chieng, Violet McGraw, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Lori Dungey, Stephane Garneau-Monten, entre outros.

Com a direção de Gerard Johnstone, o roteiro foi escrito por Akela Cooper e James Wan.

M3GAN estreia no dia 13 de janeiro de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.