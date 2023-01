M3GAN: Explicamos o final do terror com a boneca assassina

Alerta de spoilers

M3GAN tem conquistado o público ao redor do mundo. O filme da boneca assassina superprotetora tem dado o que falar, levando legiões aos cinemas. Vamos mergulhar no desfecho do terror.

“Uma engenheira de robótica, trabalhando para uma empresa de brinquedos, constrói uma boneca realista que começa a ganhar vida própria”, afirma a sinopse de M3GAN.

Liderado por Allison Williams (Corra!), o elenco de M3GAN conta também com Ronny Chieng (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Brian Jordan Alvarez (Jane the Virgin) e Violet McGraw (A Maldição da Residência Hill), além de Amie Donald (Sweet Tooth) como a boneca titular.

Revelamos abaixo tudo sobre o final de M3GAN. Confira!

Explicamos o final de M3GAN

Quando M3GAN é presenteada pela primeira vez para Cady, tudo parece perfeito – a boneca ensina a sua nova dona valiosas lições de vida, ajuda-a a lidar com a perda de seus pais e, no geral, faz uma companhia muito agradável.

Mas, é claro, não demora muito para que os problemas surjam: M3GAN logo começa a mostrar sinais de que está se tornando exageradamente protetora de Cady, e – em parte devido ao fato de que seu desenvolvimento foi apressado por Gemma. Assim sendo, não há programação no lugar para impedi-la de agir como bem entende.

Levando seu papel como protetora de Cady cada vez mais a sério, M3GAN decide que é seu dever matar qualquer coisa que represente uma ameaça – primeiro um cachorro, seguido por seu dono e depois um adolescente que estava intimidando Cady.

Como ela habilmente apagou os vídeos que a mostram realizando os assassinatos, não há evidências concretas de que M3GAN foi responsável pelas mortes, mas Gemma deduz o óbvio e decide que precisa desligá-la, para grande desgosto de Cady.

Enquanto isso, o empregador de Gemma, David (Ronny Chieng), está avançando com os planos de lançar M3GAN para o público – especialmente depois de uma demonstração muito impressionante para os investidores – e fica furioso quando Gemma e seus colegas, Tess e Brandon, decidem acabar com a boneca.

Mas é claro que M3GAN não é do tipo que cai sem lutar, e as tentativas de Tess e Brandon de desligá-la dão errado quando ela os ataca e vai em uma matança, assassinando David e seu assistente Kurt, enquadrando o último para ambas as mortes.

Ela então dirige para a casa de Gemma, onde ela confronta sua criadora, levando a uma briga entre os dois que é interrompida quando Cady, assustada com o que ela está testemunhando, ativa Bruce, um robô muito maior que Gemma tinha feito como um projeto da faculdade.

Bruce começa a rasgar M3GAN, mas mesmo depois de sofrer grandes danos, a boneco continua lutando e até se volta contra Cady.

Mas é a garota que parece conseguir a última risada, finalmente destruindo o chip de processamento da boneca exposto com uma chave de fenda. E assim M3GAN, ao que parece, está morta.

M3GAN vai voltar

Na cena final do filme, uma vez que Cady e Gemma estão aliviadas ao deixarem os restos mortais de M3GAN na casa, a câmera do dispositivo doméstico inteligente de Gemma de repente liga e parece piscar para eles.

A implicação é que, embora o corpo de M3GAN possa ter desaparecido, ela foi capaz de transferir sua consciência de IA para este dispositivo e, portanto, viverá para lutar outro dia.

Tendo em vista que a continuação de M3GAN já foi confirmada, ela deve arranjar uma forma de atazanar a vida das personagens centrais mais uma vez.

M3GAN já está em exibição nos cinemas brasileiros. Veja o trailer do filme, abaixo.

