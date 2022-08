Mad Max: Diretor reflete sobre franquia ser tão popular

O diretor de Mad Max, George Miller, refletiu sobre a franquia de filmes ser tão popular entre os fãs.

Iniciada ainda em 1979 com o astro Mel Gibson no papel principal, a saga ganhou sequências e se tornou um grande sucesso no cinema.

Em 2015, no entanto, Miller retornou para mais um filme, Mad Max: Estrada da Fúria. O sucesso foi enorme, e o diretor ainda não entende como o primeiro filme conseguiu tornar a franquia tão popular no cinema (via ScreenRant).

“Desde o primeiro Mad Max, que eu pensei que era especificamente centrado na Austrália, fiquei realmente muito surpreso”, disse ele. “Não entendi por muito tempo por que ele teve sucesso no Japão, por que eles o viam como um filme de samurai, ou por que na França eles equiparavam para o faroeste americano, um faroeste sobre rodas.”

“A Escandinávia via Mad Max como um guerreiro viking solitário ou um guerreiro nórdico. Mas então de repente percebi que o filme não tinha essas ressonâncias porque eu era particularmente inteligente. É que eu bati em algo inconscientemente. Acredito que isso tenha acontecido desde então”, comentou o diretor.

Derivado de Estrada da Fúria foi pensando antes das gravações

Em recente entrevista, Miller comentou que enquanto escrevia Mad Max: Estrada da Fúria, conseguiram fazer uma história de fundo para Furiosa (via ScreenRant).

Antes mesmo das filmagens do longa-metragem estrelado por Tom Hardy e Charlize Theron, o roteiro de Furiosa estava quase pronto. A ideia surgiu pois a equipe queria explicar quem era a personagem.

“Houve muito poucos momentos de silêncio. Nós nunca explicamos como ela perdeu o braço”, disse ele. “Nós nunca explicamos o funcionamento da Cidadela. Então, tínhamos o roteiro praticamente completo antes de filmar Estrada da Fúria, e fizemos isso porque surgiu de querer explicar a todos quem era Furiosa.”

Derivado da franquia Mad Max, Furiosa chegará aos cinemas em 24 de maio de 2024.

