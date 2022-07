Madame Teia: Derivado do Homem-Aranha tem ótima notícia aos fãs

O filme derivado do Homem-Aranha, Madame Teia, tem uma ótima notícia aos fãs.

As filmagens do longa-metragem estrelado por Dakota Johnson foram iniciadas. A produção está acontecendo em Boston, nos Estados Unidos (via CBR).

O relatório do Production Weekly afirma que a produção foi iniciada ainda na segunda-feira (11), e continuarão até setembro, em Boston.

Além disso, o longa-metragem será filmado em Nova York e no México, após mas Boston será a locação principal. As filmagens nos outros dois locais ocorrerão até outubro.

Madame Teia será o primeiro filme derivado do Homem-Aranha a acompanhar uma personagem feminina. O longa-metragem apresentará a origem de Madame Teia.

Novo projeto da Sony

O elenco contará com Dakota Johnson como a personagem principal. A atriz estrelou a trilogia de Cinquenta Tons de Cinza.

Nos quadrinhos da Marvel, ela é representada como uma mulher idosa, que sofre de um distúrbio autoimune, e precisar estar conectada a um sistema de suporte à vida semelhante a uma teia de aranha.

Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Mike Epps e Tahar Rahim, também fazem parte do elenco.

A direção será de S.J. Clarkson, com roteiro de Matt Sazama e Burk Sharpless. Os escritores também trabalharam em Morbius.

Madame Teia, derivado de Homem-Aranha, chega aos cinemas em 7 de julho de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.