Madame Teia: Fotos sugerem conexão com Homem-Aranha de Tobey Maguire

Madame Teia é o primeiro filme de uma super-heroína pelo universo de personagens derivados do Homem-Aranha da Sony. A produção conta com um grande elenco e sem sinopse oficialmente revelada, o público se pergunta qual será o enredo do filme, em imagens dos bastidores temos algumas sugestões.

As filmagens começaram no início deste mês, com a abertura da produção, fotos das filmagens foram públicadas na internet.

A postagem no Twitter, revela o período que o filme irá se passar através de dicas do cenário como: telefones públicos, caixas de jornal e um outdoor do primeiro álbum solo de Beyoncé, Dangerously in Love , que foi lançado mundialmente em 20 de junho de 2003.

A grande curiosidade por trás das imagens é a região de Nova York e Madame-Teia utilizará o mesmo período em que a trilogia original do Homem-Aranha de Sam Raimi foi lançada nos cinemas, sugerindo uma possível conexão com o clássico filme da Marvel.

Confira as imagens (via ScreenRant):

Palm Pilots with new "3G speed"? Pay phones and newspaper boxes on every corner? A billboard for Beyoncé's debut album?



Sony-Marvel's upcoming superhero movie "Madame Web" has transformed Boston into early 2000s NYC for filming this week. https://t.co/qrErXgpUgV pic.twitter.com/Nyka9kVOHS — Kevin Slane (@kslane) July 13, 2022

Mais sobre Madame Teia

Madame Teia será parte do mesmo universo de Venom e Morbius, por se tratar de uma produção da Sony Pictures.

O elenco também conta com Dakota Johnson, de 50 Tons de Cinza, e Emma Roberts, de American Horror Story.

A primeira interpretará a personagem principal, enquanto a segunda ainda não teve o seu papel revelado pela Sony.

Madame Teia chega aos cinemas em 7 de julho de 2023.

