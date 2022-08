Madame Teia: Vídeo do set revela personagem de Adam Scott

Um novo vídeo do set de Madame Teia foi revelado, revelando o personagem de Adam Scott no novo filme da Marvel.

Além de Scott, a protagonista Dakota Johnson foi flagrada junto dele, com ambos vestindo roupas de paramédicos (via The Direct).

O vídeo mostra os atores correndo para salvar uma vítima em um acidente de carro, com o veículo podendo cair da ponte.

Apesar de mostrar que a versão de Madame Teia era uma paramédica no passado, o personagem de Scott não parece ser alguém dotado de poderes, apenas paramédico.

Veja o vídeo, abaixo.

Dakota Johnson el día de hoy en el set de Madame Web en Boston, Massachusetts. -06/08. pic.twitter.com/js4SE4f8RP — Dakota Johnson Argentina (@DakotaJArg) August 6, 2022

Novo projeto da Sony

O elenco contará com Dakota Johnson como a personagem principal. A atriz estrelou a trilogia de Cinquenta Tons de Cinza.

Nos quadrinhos da Marvel, ela é representada como uma mulher idosa, que sofre de um distúrbio autoimune, e precisar estar conectada a um sistema de suporte à vida semelhante a uma teia de aranha.

Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Adam Scott, Mike Epps e Tahar Rahim, também fazem parte do elenco.

A direção será de S.J. Clarkson, com roteiro de Matt Sazama e Burk Sharpless. Os escritores também trabalharam em Morbius.

Madame Teia, derivado de Homem-Aranha, chega aos cinemas em 6 de outubro de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.