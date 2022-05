Maior defeito de Hermione ficou de fora dos filmes de Harry Potter

Hermione Granger é a mais inteligente das personagens centrais de Harry Potter, mas os filmes deixaram uma crucial característica dela de fora.

Nos livros, Hermione pega realmente pesado em algumas punições dela, o que vemos em Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando Rita Skeeter começa a escrever sobre Harry.

Continua depois da publicidade

Eventualmente, Hermione descobre que a jornalista de tablóide é um animago não registrado. Ela se transforma em um inseto. Em determinado momento, Hermione consegue prendê-la em um pote, o que é bastante cruel (apesar de tudo que Rita fez).

Mas essa não é a única vez que Hermione acaba exagerando. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando eles formam a Armada de Dumbledore, todos os integrantes assinam os nomes em um documento.

O que Hermione não revela é que colocou um feitiço no documento. Quem falar sobre a Armada para Dolores Umbridge será punido. Isso acontece com Marietta Edgecombe.

Ela conta sobre o grupo para Umbridge e espinhas aparecem no rosto dela, formando a palavra “SNEAK” (delator). O rosto dela chega a aparecer marcado até no ano seguinte em Hogwarts.

Cenas deletadas trazem redenção de personagens odiados

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 quase teve duas cenas que trariam a redenção dos Dursley, tios e primo do protagonista. No entanto, as duas sequências ficaram de fora do filme.

A primeira dessas cenas mostraria a tia Petunia sozinha em casa, pouco antes de sair com a família dela para irem para um local seguro, em razão da possibilidade de um ataque de Voldemort.

Nesse momento, Harry entra na sala e ela fala sobre a dor de ter perdido a irmã, a mãe do protagonista. Ela confessa ter ficado de luto pela morte de Lily.

Já a segunda cena mostraria Duda, primo de Harry Potter, entendendo a gravidade de tudo que está acontecendo e o perigo que o primo corre. Ele aperta a mão de Harry e diz que não considera ele “um desperdício de espaço”.

As cenas foram cortadas e, no fim, apenas vemos os tios de Harry Potter deixando a casa.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max. Veja as cenas deletadas, abaixo.

Sobre o autor Redação