Maldição? Os destinos trágicos de atores que interpretaram Superman

Você já ouviu falar na “maldição do Superman”? Esse boato surgiu após vários atores que interpretaram o personagem sofrerem destinos trágicos. Será que Henry Cavill será o próximo? Afinal de contas, atualmente, o astro passa por uma grande maré de azar.

Em breve, o Superman ganhará um novo filme na DC. De acordo com um anúncio realizado por James Gunn e Peter Safran – os chefões do DCU – o personagem surgirá bem diferente nessa nova encarnação.

Pelo menos até o momento, os representantes da DC e da Warner ainda não revelaram o novo intérprete de Clark Kent. Resta aguardar!

Enquanto isso, confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a sombria “maldição do Superman”.

Maldição do Superman pode ter afetado vários atores

Quando procuramos por “maldição do Superman” no Google, somos direcionados a uma página da Wikipedia que detalha “uma série de infortúnios, supostamente relacionados, que atormentaram pessoas envolvidas em adaptações do personagem Superman em várias mídias, particularmente os atores que desempenharam o papel de Superman no cinema e na TV”.

Em 2013, Henry Cavill – o astro de Superman: O Homem de Aço – afirmou não acreditar nessa praga (e em nenhuma maldição, em geral).

Sendo assim, como a teve início a maldição do Superman? Tudo começou na década de 50, quando George Reeves, o intérprete do Superman no filme Superman e os Homens-Toupeira (1951) e na série As Aventuras do Superman, foi encontrado morto em sua casa, com um tiro na cabeça, dias antes de seu casamento.

A morte de George Reeves foi considerada suicídio, mas as impressões digitais do ator não foram encontradas na arma. A partir daí, o falecimento do ator se tornou um dos maiores mistérios de Hollywood.

Na década de 90, a suposta maldição ganhou força com a morte de Lee Quigley – o intérprete do bebê Kal-el no filme Superman, de 1978. O ator faleceu aos 14 anos, vítima de uma overdose de drogas.

Nesse filme, Clark Kent foi interpretado por Christopher Reeve – outra vítima da suposta maldição.

O ator (na foto acima), que viveu Superman em 4 filmes, sofreu uma grande tragédia nos anos 90. Em 1995, ele caiu do cavalo em uma competição de hipismo, fraturando a medula espinhal. Em decorrência da lesão, Reeve ficou tetraplégico pelo resto da vida. Ele faleceu em 2004, aos 52 anos.

Falando mais sério, podemos concluir que a maldição do Superman é apenas um boato. Os humanos têm o costume de enxergar padrões que não existem, e essa suposta maldição é apenas uma prova dessa tendência.

Afinal de contas, essa maldição não foi sentida por outros intérpretes do Superman. Brandon Routh, que interpretou o herói no filme Superman: O Retorno, continua na ativa, inclusive em projetos da DC.

Tyler Hoechlin, o Superman do Arrowverso, também faz muito sucesso em Teen Wolf: O Filme. Tom Welling, o Clark Kent da série Smallville, também evitou a maldição.

Até mesmo Henry Cavill, que foi demitido da DC e deixou a série The Witcher, deu a volta por cima após ser confirmado como o protagonista e produtor-executivo da vindoura adaptação do game Warhammer 4000.

Você pode conferir os filmes do DCEU, com o Superman de Henry Cavill, no HBO Max.

