Margot Robbie vai estrelar novo filme de Onze Homens e um Segredo

A carreira de Margot Robbie continua em expansão!

A estrela de O Lobo de Wall Street, Era uma Vez em… Hollywood e Aves de Rapina se prepara agora para o lançamento do live-action de Barbie, que chega em 2023 aos cinemas, mas seu próximo filme já está na mira.

Nesta quinta-feira, 19 de maio, Robbie foi confirmada no elenco principal do próximo filme da franquia Onze Homens e um Segredo.

Além de estrelar, a atriz também vai produzir o longa. O projeto conta com direção de Jay Roach, que já trabalhou com Margot no filme O Escândalo, que rendeu a ela uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

O roteiro é assinado por Carrie Solomon, mas detalhes da história ainda não foram divulgados. O que se sabe é que o novo filme de Onze Homens e um Segredo será ambientado na Europa na década de 1960.

O filme deve começar a ser desenvolvido em 2023.

Ainda não há previsão de estreia.

As informações são do The Hollywood Reporter.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.