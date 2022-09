Margot Robbie vai voltar como Arlequina? Diretor responde

O diretor James Gunn revelou se a atriz Margot Robbie irá retornar como Arlequina na DC.

Após estrelar O Esquadrão Suicida ainda em 2021, o status de Robbie como a vilã do Batman ainda permanece em segredo.

No entanto, Gunn, que comemorou os 30 anos da personagem no domingo (11), respondeu um fã que perguntou se a Arlequina voltaria ao DCEU (via ScreenRant).

Ele apenas respondeu que “sim”, mas não há detalhes sobre a volta da personagem. Robbie interpretou a Arlequina em Esquadrão Suicida, Aves de Rapina e O Esquadrão Suicida. Atualmente, ela vai estrelar Barbie em 2023.

Veja o tuite do diretor, abaixo.

Yes. — James Gunn (@JamesGunn) September 11, 2022

Duas Arlequinas na DC

O sucesso da personagem nos últimos anos é enorme, e rendeu até mesmo uma série animada bem violenta da vilã.

No entanto, Robbie não é a única Arlequina na DC. A personagem será interpretada por Lady Gaga em Coringa 2, com Joaquin Phoenix estrelando ao seu lado.

Muito se discute sobre as duas versões da personagem, mas é improvável que Robbie seja substituída como Arlequina. Apesar de não haver maiores detalhes, a atriz vai voltar ao papel em algum momento.

Coringa 2 estreia em 4 de outubro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.