Marilyn Monroe está na melhor comédia de todos os tempos

Com uma abordagem bastante trágica à história de Marilyn Monroe, Blonde falhou em conquistar público e crítica. O filme da Netflix parece se esquecer de um dos aspectos mais importantes da persona de Marilyn: seu talento cômico. Muitos fãs não sabem, mas o ícone de Hollywood atua em um filme visto por muitos especialistas como “a melhor comédia de todos os tempos”.

“Inspirada no best-seller de Joyce Carol Oates, esta biografia fictícia da lendária Marilyn Monroe é estrelada por Ana de Armas”, afirma a sinopse oficial de Blonde.

Com Ana de Armas no papel principal, o elenco de Blonde conta com Bobby Cannavale (O Irlandês), Adrien Brody (O Grande Hotel Budapeste), Julianne Nicholson (Eu, Tonya), Toby Huss (Carnivale) e Caspar Phillipson (Jackie).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Marilyn Monroe precisam saber sobre uma das melhores performances de sua carreira; confira.

Marilyn Monroe dá um show de carisma em Quanto Mais Quente Melhor

De acordo com Blonde, a vida de Marilyn Monroe foi uma tragédia completa, marcada por abusos sexuais, problemas mentais e vício em drogas.

“Blonde é como um funeral em câmera lenta. Poderia ser chamado de ‘O Assassinato de Marilyn Monroe por Basicamente Todas as Pessoas que Ela Conheceu’”, avaliou uma resenha crítica da emissora americana NPR.

O filme de Andrew Dominik foi bastante criticado por abordar apenas o sofrimento da estrela, deixando de lado sua grande contribuição para o cinema hollywoodiano.

A trama também ignora o carisma de Marilyn, o bom humor da estrela e o apoio do ícone aos movimentos de direitos civis – além de seu inegável talento cômico.

Marilyn Monroe, vale lembrar, dá um show de atuação e leveza no filme Quanto Mais Quente Melhor, lançado em 1959.

Em 2017, uma pesquisa da BBC – que consultou 253 críticos de cinema de mais de 50 países – elaborou a lista definitiva das “100 melhores comédias de todos os tempos”.

Quanto Mais Quente Melhor, o filme de Marilyn Monroe dirigido por Billy Wilder, ficou em primeiro lugar.

“A brilhante obra-prima de Wilder não usa apenas o cara mais bonito da cidade (que inclusive é um ótimo ator), mas também um dos maiores símbolos de Hollywood: Marilyn Monroe – além de Jack Lemmon, um dos melhores comediantes de sua geração. Isso sem falar de seu cenário glamoroso à beira-mar dos anos 20 e de sua incrível trilha sonora”, comentou o crítico Nicholas Barber.

Quanto Mais Quente Melhor (Some Like It Hot, no título original) acompanha a história de Joe e Jerry, dois músicos de jazz que, acidentalmente, se tornam testemunhas do Massacre do Dia de São Valentim – uma chacina comandada por gângsters durante a Lei Seca.

Para escapar da perseguição dos criminosos, a dupla decide se vestir de mulher, adotar uma pesada maquiagem e se mudar para a Flórida.

Sob as alcunhas Josephine e Daphne, Joe e Jerry entram para uma banda feminina – onde conhecem a charmosa cantora Sugar Kane, vivida por Marilyn Monroe.

No filme, Marilyn Monroe tem uma das performances mais aclamadas de sua carreira, contracenando com Tony Curtis e Jack Lemmon.

Veja abaixo um dos números musicais de Quanto Mais Quente Melhor, com Marilyn Monroe. Blonde, com Ana de Armas, está disponível na Netflix.

