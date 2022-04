Marvel altera estreias de Capitã Marvel 2 e Homem-Formiga 3

A Marvel anunciou (via Variety) que The Marvels (Capitã Marvel 2) e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) terão mudanças em suas datas de lançamento.

Antes, The Marvels (Capitã Marvel 2) estrearia em 17 de fevereiro de 2023, enquanto Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegaria aos cinemas em 28 de julho de 2023.

Agora, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará em 17 de fevereiro de 2023, enquanto The Marvels (Capitã Marvel 2) terá lançamento em 28 de julho de 2023.

Portanto, é uma simples troca de datas de lançamento. Isso não trará nenhum impacto para as produções.

Mudança em datas de lançamento

É mencionado que a Marvel resolveu lançar Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) antes de The Marvels (Capitã Marvel 2) porque o projeto está mais adiantado em seu processo criativo.

Recentemente, algo parecido aconteceu na DC, já que Shazam! Fury of the Gods mudou de data com Aquaman and the Lost Kingdom porque estava com a pós-produção um pouco mais adiantada.

