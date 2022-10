Marvel anuncia novas datas para Quarteto Fantástico, Deadpool 3 e mais

Nesta terça-feira (11) a Disney revelou novas datas alguns lançamentos da Marvel nos próximos anos, incluindo Blade, que hoje mais cedo teve o anuncio de uma pausa na produção.

Vários títulos importante tiveram mudanças na data de estreia, Deadpool 3 passou de 6 de setembro de 2024 para 8 de novembro do mesmo ano.

Quarteto Fantástico ocupava a data que Deadpool 3 tomou, e agora estreia no dia 14 de fevereiro de 2025. Vingadores: Guerras Secretas foi atrasado de 7 de novembro de 2025 para 5 de maio de 2026.

Um filme da Marvel ainda sem título passou do dia 14 de fevereiro de 2025 para 7 de novembro do mesmo ano, outra produção sem nome estava marcada para 1 de maio de 2026, mas foi removida do calendário.

Após a pausa na produção ser confirmada após a saída do diretor Bassim Tariq, Blade também ganhou uma nova data de estreia. O filme protagonizado por Mahershala Ali tinha previsão de estreia para 3 de novembro de 2023, e agora será lançado nos cinemas no dia 6 de setembro de 2024.

A Saga do Multiverso agora vai até o meio de 2026

Na San Diego Comic Con deste ano, Kevin Feige anunciou vários filmes e datas da fase 4, 5 e 6 do MCU. Os adiamentos dos filmes também adiou o fim da Saga do Multiverso, que será finalizada com Vingadores: Guerras Secretas.

Agora a Saga irá até maio de 2026, e não mais novembro de 2025. Mas, apesar disso, filmes como Thunderbolts e Vingadores: Dinastia Kang ainda permanecem com as mesmas datas.

As novas notícias deixaram a dupla de filmes dos vingadores com 1 no de diferença entre si, e não mais os 6 meses iniciais.

