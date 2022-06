Marvel atualiza linha do tempo de filmes e séries do MCU

Com a estreia do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nos cinemas e da série Ms. Marvel no Disney+, o Universo Cinematográfico da Marvel lançou uma versão atualizada de sua linha do tempo, colocando em ordem cronológica os filmes e séries do estúdio já disponíveis ou que chegam em breve ao streaming da Disney.

Segundo essa atualização, a linha do tempo atual do MCU é essa:

Capitão América: O Primeiro Vingador

Capitã Marvel

Homem de Ferro

Homem de Ferro 2

Thor

Os Vingadores

Thor: O Mundo Sombrio

Homem de Ferro 3

Capitão América: O Soldado Invernal

Guardiões da Galáxia

Guardiões da Galáxia Vol. 2

Vingadores: Era de Ultron

Homem Formiga

Capitão América: Guerra Civil

Viúva Negra

Pantera Negra

Doutor Estranho

Thor: Ragnarok

Homem-Formiga e a Vespa

Vingadores: Guerra Infinita

Vingadores: Ultimato

Loki

What If…?

WandaVision

Falcão e o Soldado Invernal

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Eternos

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Gavião Arqueiro

Cavaleiro da Lua

Ms. Marvel

Falta pouco para a estreia de Thor: Amor e Trovão nos cinemas, mas a Marvel ainda está mantendo o seu típico suspense e não revelou em qual ponto da linha do tempo o novo filme se encaixa.

E o Homem-Aranha?

A lista, originalmente publicada como uma divulgação dos títulos da Marvel disponíveis no Disney+, não inclui os filmes do Homem-Aranha, já que estes não fazem parte do catálogo da plataforma de streaming no momento.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017) chega dia 08 de julho ao catálogo da plataforma de streaming.

Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), o segundo da trilogia, está disponível na Amazon Prime Video.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021), o mais recente filme do herói, entra para o catálogo da HBO Max em 22 de julho.

