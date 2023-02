Marvel confirma destino de Namor após Pantera Negra 2

Alerta de spoilers

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre termina com uma enorme luta entre Shuri e Namor. Um momento chocante nesta luta foi quando a nova Pantera Negra agarra uma das asas do tornozelo de Namor e a arranca fora. O ferimento, no entanto, não é permanente, confirma a Marvel.

Falando no último documentário Assembled, Aaron Toney, que trabalhou como coordenador de luta em Wakanda Para Sempre, mas também foi dublê de Chadwick Boseman e Anthony Mackie em todo o MCU, falou sobre a luta e a lesão de Namor.

“Foi divertido brincar com as asas, você sabe, especiais, tipo, ataques rápidos. Ou ele tomando impulso. Mas também, eles disseram, podemos arrancar as asas? Elas voltam a crescer, ele ficará bem, mas isso lhe dá a oportunidade de humanizar esse caráter divino e fazê-lo chegar ao nível dela”.

Assim sendo, na próxima vez que vermos Namor, ele possivelmente já estará com ambas as asas nos tornozelos curadas.

Namor em Pantera Negra 2

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre teve a melhor estreia de um filme do MCU na história do Disney+. O segundo longa do herói da Marvel foi lançado em 1º de fevereiro no serviço de streaming.

No longa da Marvel, a Rainha Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e Dora Milaje lutam para proteger a nação de Wakanda das potências mundiais que intervêm após a morte do rei T’Challa (interpretado por Chadwick Boseman). O filme inclusive presta uma homenagem ao falecido ator da Marvel.

Pantera Negra 2, que encerra a Fase 4 do MCU, conquistou cinco indicações ao Oscar deste ano, incluindo Melhor Atriz Coadjuvante para Angela Bassett – ela é a primeira atriz da Marvel a ser indicada para esta categoria – e Melhores Efeitos Visuais.

Pantera Negra: Wakanda para Sempre está disponível no Disney+. Veja o trailer legendado:

