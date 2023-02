Marvel confirma quem é o chefe da equipe em filme dos Thunderbolts

Thunderbolts é o novo filme de equipe da Marvel. Ele serve como sequência de Viúva Negra, e agora sabemos quem é o líder desse novo time.

Ao falar sobre Thunderbolts em entrevista à Entertainment Weekly, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, confirmou que Bucky Barnes (Sebastian Stan), o ex-Soldado Invernal, servirá como o “líder de fato” da nova equipe:

“Temos muitas coisas que começam a filmar relativamente cedo. O que é divertido sobre isso, e eu meio que disse isso no D23, é que eles não são apenas heróis. Nenhum deles se consideraria herói. Quando seu líder de fato é Bucky Barnes, isso é tudo o que você precisa saber”, disse Feige.

Vale apontar que a última vez que vimos Bucky foi em Falcão e o Soldado Invernal, série do Disney+.

Sebastian Stan como Bucky

Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, David Harbour, Julia Louis-Dreyfuss, Olga Kurylenko, Florence Pugh e Sebastian Stan são os atores confirmados no elenco.

As filmagens do longa-metragem serão iniciadas neste ano. Outros detalhes do projeto devem ser divulgados em breve.

Jake Schreier é o diretor do projeto, e Eric Pearson escreve o roteiro.

Thunderbolts tem data para chegar aos cinemas em 26 de julho de 2024.

