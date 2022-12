Marvel divulga novo trailer épico de Homem-Formiga 3

A Marvel divulgou um novo trailer épico de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3), revelando o legado do herói no MCU.

Após o término da Saga do Infinito, a Saga do Multiverso agora está em andamento, com alguns personagens centrais.

Durante o primeiro dia da CCXP deste ano, o estúdio revelou um novo trailer de Homem-Formiga 3, destacando algumas cenas entre o herói e Kang, o Conquistador (via ScreenRant).

Sendo um dos Vingadores, Scott Lang agora terá que salvar o multiverso, mas precisará sair do Reino Quântico para que ele consiga concluir a missão.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com as voltas de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Além disso, Kathryn Newton também está se juntando ao elenco como uma Cassie Lang mais velha, substituindo Emma Fuhrmann. Jonathan Majors, introduzido em Loki como uma das versões de Kang, também vai aparecer no filme.

A história vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

