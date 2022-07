Marvel é detonada por artista: “Colegas desmoronaram e começaram a chorar”

A Marvel recentemente vem enfrentando duras críticas por parte de profissionais de efeitos visuais, por conta das péssimas condições de trabalho ofertadas. Dessa vez, um desses artistas que trabalharam no Universo Cinematográfico Marvel escreveu um artigo relatando suas experiências no Vulture.

O artista, naturalmente não identificado – visto que provavelmente acabaria em uma lista negra do estúdio – relatou experiências perturbadoras na pós-produção dos filmes e séries do MCU.

“Quando trabalhei em um filme, eram quase seis meses de horas extras todos os dias. Eu estava trabalhando sete dias por semana, com média de 64 horas por semana em uma boa semana”, escreveu o artista de VFX. “A Marvel realmente faz você trabalhar muito. Ao meu lado, colegas desmoronaram e começaram a chorar. Já tive pessoas tendo ataques de ansiedade ao telefone”.

O artista ainda alertou sobre o tratamento do estúdio em relação às casas de efeitos especiais que não conseguem fazer o trabalho a tempo.

“Se você chatear a Marvel de alguma forma, há uma grande chance de você não conseguir esses projetos no futuro”, escreveu.

Os filmes da Marvel estão disponíveis no Disney+.

Exploração de profissionais

Outro problema ressaltado no artigo é como o estúdio trabalha com poucos profissionais a fim de economizar.

“Onde eu normalmente teria uma equipe de dez artistas de efeitos visuais em um filme que não é da Marvel, em um filme da Marvel, consegui dois, incluindo eu. Assim, cada pessoa está fazendo mais trabalho do que precisa”.

Para piorar, muitos diretores que trabalham com a Marvel não estão acostumados com filmes que envolvem muitos efeitos especiais. O artista alegou que muitos deles não sabem visualizar os efeitos antes de ficarem prontos e, com isso, fazem muitas exigências.

“Alguns dos problemas que mencionei são universais para cada show e cada projeto. Mas você acaba fazendo menos horas extras em outros programas. Você acaba sendo capaz de empurrar mais os diretores. Quando eles dizem algo como “Ei, eu quero isso”, você pode dizer “Isso não faz sentido”. Nem todo cliente tem o poder de intimidação da Marvel”, conclui o artigo publicado no Vulture.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.