Marvel enganou atriz sobre papel em Doutor Estranho 2

Contém spoilers

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) apresenta duas versões de Christine Palmer, interpretada por Rachel McAdams, que já havia aparecido no primeiro Doutor Estranho.

No entanto, originalmente, o roteiro tinha três versões, o que levou a Marvel a, acidentalmente, enganar Rachel McAdams sobre a sua participação em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Em entrevista com o Indie Wire, a atriz comentou sobre a mudança de planos do Marvel Studios sobre a sua personagem.

“Mudou um pouco do que me disseram originalmente. Me disseram que seriam três versões diferentes, e acabamos com duas versões diferentes no final.”

“Mas eles disseram que eu estaria interpretando uma versão muito diferente de Christine Palmer. Simplesmente uma pessoa completamente diferente, com uma experiência de vida completamente diferente.”

Filme de Sam Raimi

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na trilogia original do Homem-Aranha.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em cartaz nos cinemas.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.