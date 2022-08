Marvel está secretamente mudando o Doutor Estranho no MCU

No primeiro filme do Doutor Estranho, foram estabelecidas as regras da magia no Universo Cinematográfico Marvel. No entanto, parece que isso está sendo alterado discretamente pelo estúdio.

Uma arte conceitual de Thor: Amor e Trovão dá mais base para uma teoria de que o MCU mudou as regras de magia do Doutor Estranho.

O MCU foi construído sobre uma base de pseudociência, e a Marvel Studios estava inicialmente cautelosa em se comprometer com o sobrenatural. Quando os primeiros deuses foram introduzidos no primeiro filme do Thor, uma fala do Deus do Trovão apontou que em Asgard a ciência e magia eram a mesma coisa.

Tudo isso mudou em 2016 com o lançamento de Doutor Estranho. A Marvel apostou que era hora de se comprometer com a feitiçaria.

O público não teve problemas em ver o Doutor Estranho lado a lado na mesma cena que o Homem de Ferro. Desde então, o MCU apresentou mais magia e elementos sobrenaturais, com o Cavaleiro da Lua apresentando o panteão egípcio e Thor: Amor e Trovão indo ainda mais longe, incluindo uma sequência em que Thor visita a Cidade da Onipotência, onde os maiores deuses se reúnem.

Uma arte conceitual do filme mostra o vilão dos X-Men, Cyttorak. A inclusão dessa entidade poderosa mostra claramente o quão confortável a Marvel agora está em integrar personagens associados aos X-Men no MCU, porque ele sem dúvida teria sido apenas uma participação especial.

Essa ideia indica uma mudança sutil ocorrendo na natureza da magia nesse universo e que ainda pode transformar o futuro do MCU.

Cyttorak, um vilão clássico dos X-Men, é o antigo ser que concedeu seu poder ao meio-irmão de Charles Xavier, Cain Marko, transformando-o no Fanático.

Nos quadrinhos, o Fanático é o maior agente de Cyttorak, graças ao seu poder de causar caos e destruição e, assim, gerar medo. Cyttorak prospera com esse medo, tornando-se mais poderoso à medida que se espalha.

Mas Cyttorak também tem uma conexão com o Doutor Estranho. Nos quadrinhos, os feiticeiros usam feitiços para desenhar encantamentos específicos de diferentes dimensões.

Um dos feitiços favoritos do Doutor Estranho convoca as Faixas Carmesins de Cyttorak; é um feitiço de ligação quase inquebrável que pode prender a maioria dos inimigos.

Magia pode mudar no MCU

Em Vingadores: Guerra Infinita, Doutor Estranho usa um feitiço de ligação muito semelhante em Thanos na tentativa de contê-lo, mas é incapaz de conter o poder das Joias do Infinito.

Falando em uma faixa de comentários, os roteiristas Stephen McFeely e Christopher Markus confirmaram que pretendiam que fossem as Faixas Carmesins de Cyttorak.

Os espectadores imediatamente assumiram que Cyttorak estava sendo preparado para o futuro do MCU, especialmente agora que a Marvel recuperou os direitos dos personagens associados aos X-Men.

Infelizmente, a participação especial de Cyttorak nunca foi desenvolvida. Embora muitos deuses apareçam em Thor: Amor e Trovão, ele não foi contado entre eles.

Ainda assim, apesar de tudo isso, o próprio fato da Marvel ter considerado a introdução de Cyttorak apoia a visão de que a magia pode mudar no MCU.

